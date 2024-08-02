В Англии произошли столкновения правых активистов с полицией

Sky News: в английском Сандерленде произошли стычки правых активистов с полицией

В городе Сандерленд несколько сотен английских националистов вышли на протестную акцию. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Протестующие принесли с собой флаги Англии и Великобритании и выкрикивали лозунги в поддержку основателя крайне правой организации English Defence League Томми Робинсона. В ходе митинга произошли стычки между демонстрантами и полицией — правые активисты забрасывали полицейских бутылками и камнями, а те, в свою очередь, применили слезоточивый газ.

По данным телеканала, стычки протестующих с правоохранителями произошли неподалеку от городской мечети Сандерленда. Власти города попросили горожан не ехать в центр из-за риска крупных беспорядков.

Ранее в английском городе Саутпорт 17-летний подросток напал с ножом на танцевальную студию. Возмущенные жители города устроили акцию протеста напротив местной мечети на фоне слухов о том, что преступник был мусульманином.