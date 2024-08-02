Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:31, 2 августа 2024Мир

В Англии произошли столкновения правых активистов с полицией

Sky News: в английском Сандерленде произошли стычки правых активистов с полицией

Фото: Belinda Jiao / Reuters

В городе Сандерленд несколько сотен английских националистов вышли на протестную акцию. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Протестующие принесли с собой флаги Англии и Великобритании и выкрикивали лозунги в поддержку основателя крайне правой организации English Defence League Томми Робинсона. В ходе митинга произошли стычки между демонстрантами и полицией — правые активисты забрасывали полицейских бутылками и камнями, а те, в свою очередь, применили слезоточивый газ.

По данным телеканала, стычки протестующих с правоохранителями произошли неподалеку от городской мечети Сандерленда. Власти города попросили горожан не ехать в центр из-за риска крупных беспорядков.

Ранее в английском городе Саутпорт 17-летний подросток напал с ножом на танцевальную студию. Возмущенные жители города устроили акцию протеста напротив местной мечети на фоне слухов о том, что преступник был мусульманином.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Туареги назвали число погибших бойцов ЧВК «Вагнер»

      СМИ сообщили о взятых в Нигере в заложники россиянах

      В Англии произошли столкновения правых активистов с полицией

      Госдеп расстался с одним из борцов с Россией

      Кара-Мурза назвал несправедливыми санкции Запада против России

      Украинские власти во время военного положения обратили внимание на итальянскую оперу

      Савельев отказался признавать вину по делу о подготовке убийства

      На Украине заявили о подготовке ВСУ к уничтожению Крымского моста

      Зеленского предупредили о «ловушке»

      Стало известно число погибших при обрушения дома в Нижнем Тагиле детей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше