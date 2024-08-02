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16:33, 2 августа 2024Мир

В Британии призвали Украину отказаться от потерянных территорий

Британский аналитик Меркурис: Украина должна отказаться от потерянных территорий
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина должна официально отказаться от потерянных с 2014 года территорий, чтобы добиться прекращения конфликта. С таким призывом на своем авторском YouTube-канале выступил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Единственный путь вперед, единственный логичный путь вперед, если Украина хочет выжить в какой-то форме, это переговоры», — сказал эксперт, добавив, что «нет никаких перспектив, реалистичных или иных, вернуть Украине территории, которые она потеряла после событий 2014 года».

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По его словам, все больше официальных лиц на Западе признают успехи Российской армии и беспочвенность надежд на военное поражение России. «Ситуация становится все более критической для Украины, и я думаю, что такова реальность», — добавил он.

Ранее Меркурис сообщил, что власти Украины испытывают глубокое разочарование. Он объяснил, что в Киеве разочарованы отказом Запада расширить удары вглубь России.

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      Виктория Кондратьева
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