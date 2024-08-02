Британский аналитик Меркурис: Украина должна отказаться от потерянных территорий

Украина должна официально отказаться от потерянных с 2014 года территорий, чтобы добиться прекращения конфликта. С таким призывом на своем авторском YouTube-канале выступил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Единственный путь вперед, единственный логичный путь вперед, если Украина хочет выжить в какой-то форме, это переговоры», — сказал эксперт, добавив, что «нет никаких перспектив, реалистичных или иных, вернуть Украине территории, которые она потеряла после событий 2014 года».

По его словам, все больше официальных лиц на Западе признают успехи Российской армии и беспочвенность надежд на военное поражение России. «Ситуация становится все более критической для Украины, и я думаю, что такова реальность», — добавил он.

Ранее Меркурис сообщил, что власти Украины испытывают глубокое разочарование. Он объяснил, что в Киеве разочарованы отказом Запада расширить удары вглубь России.