В Европе рассказали об ухудшении отношений премьера Италии и главы Еврокомиссии

Politico: премьер Италии выразила недовольство докладом ЕК о свободе печати

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила недовольство новым докладом Еврокомиссии (ЕК) о свободе печати, о чем сразу написала в письме главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен. Об ухудшении отношений политиков сообщает Politico.

По данным газеты, Мелони была в ярости из-за ежегодного доклада о верховенстве права, в котором ЕК выразила обеспокоенность в вопросе соблюдении свободы печати в Италии.

«После публикации отчета Мелони направила письмо фон дер Ляйен, в котором заявила, что критика в отчете привела к "неуклюжим и лживым нападкам" со стороны журналистов», — сообщает издание.

Отмечается, что в ЕК были озадачены реакцией Рима на отчет о верховенстве права, особенно с учетом того, что отчет был подготовлен в консультации с правительством.

Ранее в Италии оштрафовали журналистку Джулию Кортезе за шутки про рост итальянского премьера. Суд постановил, что 36-летняя журналистка должна будет выплатить штраф в размере 5 тысяч евро (478 тысяч рублей) за причинение морального вреда публикациями, в которых Мелони высмеяна из-за невысокого роста.