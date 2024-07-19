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13:22, 19 июля 2024Мир

В Италии оштрафовали журналистку за шутки про рост премьер-министра страны

La Repubblica: итальянскую журналистку оштрафовали за шутки про рост Мелони

Фото: Yves Herman / Reuters

В Италии оштрафовали журналистку Джулию Кортезе за шутки про рост итальянского премьер-министра Джорджи Мелони. Об этом сообщает La Repubblica.

Суд постановил, что 36-летняя журналистка должна будет выплатить штраф в размере 5 тысяч евро (478 тысяч рублей) за причинение морального вреда публикациями, в которых Мелони высмеяна из-за невысокого роста.

В 2021 году Кортезе опубликовала отредактированную фотографию Мелони, на которой она изображена на фоне портрета итальянского диктатора Бенито Муссолини. После недовольства со стороны итальянского премьера журналистка удалила публикацию, признав, что на оригинальном изображении не было фотографии Муссолини. При этом Кортезе добавила, что политик якобы пытается ее запугать.

«Вы меня не пугаете, Джорджа Мелони. Более того, ваш рост всего 1,2 метра. Я вас даже не вижу», — написала журналистка, приуменьшив реальный рост премьер-министра. Кроме того, Кортезе неоднократно называла Мелони «маленькой женщиной». Суд расценил высказывания Кортезе как клевету и дискриминацию на основе внешнего вида.

В декабре 2023 года издание Politico назвало премьер-министра Италии «хоббитом-фашистом» в годовом юмористическом антирейтинге.

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