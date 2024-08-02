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00:36, 2 августа 2024Мир

В Германии рассказали о сложном решении обменять россиянина Красикова

Правительство Германии назвало сложным решение освободить россиянина Красикова

Фото: Unsplash

Пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт прокомментировал решение страны освободить россиянина Вадима Соколова (Красикова), приговоренного к пожизненному заключению в Германии. Его слова приводит РИА Новости.

Хебештрайт назвал сложным решение освободить россиянина Красикова. «Федеральному правительству это решение далось нелегко», — подчеркнул он.

Ранее в московский аэропорт «Внуково» из Анкары прилетел самолет с россиянами, которые были освобождены в ходе обмена заключенными. Их встретил президент России Владимир Путин.

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      Марина Совина
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