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15:32, 2 августа 2024Россия

В Госдуме высказались за расширение поддержки государством одной категории россиян

Депутат ГД Останина выступила за расширение поддержки государством студентов

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Государству следует расширять поддержку одной категории россиян — учащейся молодежи, а не взваливать обеспечение студентов на плечи семьи. С таким заявлением выступила депутат Госдумы Нина Останина, ее слова приводит портал «Ридус».

Так парламентарий отреагировала на законопроект, разработанный и внесенный ЛДПР, согласно которому обязанность содержать студентов в возрасте до 23 лет перекладывается на их семьи.

«Я за расширение бюджетного образования, увеличение студенческой стипендии и усиление роли государства в поддержке нашей молодежи. Я против того, чтобы все вываливать на семью». — высказалась Останина.

Как сообщалось ранее, инициатива ЛДПР предлагает установить обязанность родителей по содержанию совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, если они обучаются в образовательных организациях по очной форме обучения. Если между родителями нет соглашения об уплате алиментов, их размер определит суд в твердой денежной сумме, которую нужно выплачивать каждый месяц.

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      Марк Леонов
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