В Госдуме высказались за расширение поддержки государством одной категории россиян

Депутат ГД Останина выступила за расширение поддержки государством студентов

Государству следует расширять поддержку одной категории россиян — учащейся молодежи, а не взваливать обеспечение студентов на плечи семьи. С таким заявлением выступила депутат Госдумы Нина Останина, ее слова приводит портал «Ридус».

Так парламентарий отреагировала на законопроект, разработанный и внесенный ЛДПР, согласно которому обязанность содержать студентов в возрасте до 23 лет перекладывается на их семьи.

«Я за расширение бюджетного образования, увеличение студенческой стипендии и усиление роли государства в поддержке нашей молодежи. Я против того, чтобы все вываливать на семью». — высказалась Останина.

Как сообщалось ранее, инициатива ЛДПР предлагает установить обязанность родителей по содержанию совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, если они обучаются в образовательных организациях по очной форме обучения. Если между родителями нет соглашения об уплате алиментов, их размер определит суд в твердой денежной сумме, которую нужно выплачивать каждый месяц.