ЛДПР предложила Госдуме обязать родителей содержать учащихся детей до 23 лет

Группа депутатов ЛДПР вносит в Государственную думу законопроект, которым предлагает обязать родителей содержать своих детей во время их обучения в образовательных организациях по очной форме обучения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

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В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что инициатива предлагает установить обязанность родителей по содержанию совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, если они обучаются в образовательных организациях по очной форме обучения. Если между родителями нет соглашения об уплате алиментов, их размер определит суд в твердой денежной сумме, которую нужно выплачивать каждый месяц.

Кроме того, если родители не смогут содержать студентов, то те имеют право рассчитывать на получение помощи братьев и сестер, дедушек и бабушек. При этом лица, не уплачивающие алименты и на вводимую категорию детей, будут включаться в реестр должников по алиментным обязательствам.

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Закон поможет студентам спокойно учиться в вузе

Инициатором законопроекта стал первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин (ЛДПР). Он предложил представить ситуацию, когда ребенок поступает в вуз на очное отделение и получает «копеечную стипендию». «Как он будет жить, как он будет существовать?» — задумался парламентарий.

Я считаю, родители должны содержать ребенка вплоть до 23 лет, пока по стандарту он учится в вузе на очном отделении. Тогда такой студент получит возможность нормально жить, получая финансовую поддержку от родителей. Это крайне важно, чтобы молодой человек или девушка чувствовал себя стабильно, обучаясь в вузе Владимир Сипягин инициатор законопроекта

По мнению депутата, родитель несет ответственность перед своим ребенком до того момента, пока тот не начнет зарабатывать деньги, что происходит после окончания вуза.

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Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила повысить стипендию студентам-отличникам, чьи родители имеют группу инвалидности. По ее мнению, инициатива улучшит материальное состояние студентов. Кроме того, рост стипендии положительно повлияет на качество образования.

Выплачивать стипендию студентам, вступившим в брак во время обучения и имеющим несовершеннолетнего ребенка, предложили депутаты от фракции ЛДПР. Соответствующие изменения призвали внести в закон «Об образовании». Выплата подлежит назначению вне зависимости от формы обучения студентов.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о предоставлении женатым студентам жилья для совместного проживания. Авторами инициативы также выступили депутаты от фракции ЛДПР. Речь идет о студентах очной и заочной форм обучения, вступивших в брак во время учебы в вузе.