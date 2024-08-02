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07:41, 2 августа 2024Экономика

Россиянам предложили содержать детей до 23 лет. В Госдуме хотят обеспечить студентам спокойную учебу

ЛДПР предложила Госдуме обязать родителей содержать учащихся детей до 23 лет

Фото: Unsplash

Группа депутатов ЛДПР вносит в Государственную думу законопроект, которым предлагает обязать родителей содержать своих детей во время их обучения в образовательных организациях по очной форме обучения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Россиянам предложили содержать детей до 23 лет

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что инициатива предлагает установить обязанность родителей по содержанию совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, если они обучаются в образовательных организациях по очной форме обучения. Если между родителями нет соглашения об уплате алиментов, их размер определит суд в твердой денежной сумме, которую нужно выплачивать каждый месяц.

Кроме того, если родители не смогут содержать студентов, то те имеют право рассчитывать на получение помощи братьев и сестер, дедушек и бабушек. При этом лица, не уплачивающие алименты и на вводимую категорию детей, будут включаться в реестр должников по алиментным обязательствам.

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Закон поможет студентам спокойно учиться в вузе

Инициатором законопроекта стал первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин (ЛДПР). Он предложил представить ситуацию, когда ребенок поступает в вуз на очное отделение и получает «копеечную стипендию». «Как он будет жить, как он будет существовать?» — задумался парламентарий.

Я считаю, родители должны содержать ребенка вплоть до 23 лет, пока по стандарту он учится в вузе на очном отделении. Тогда такой студент получит возможность нормально жить, получая финансовую поддержку от родителей. Это крайне важно, чтобы молодой человек или девушка чувствовал себя стабильно, обучаясь в вузе

Владимир Сипягининициатор законопроекта

По мнению депутата, родитель несет ответственность перед своим ребенком до того момента, пока тот не начнет зарабатывать деньги, что происходит после окончания вуза.

Для ряда категорий студентов предложили ввести льготы

Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила повысить стипендию студентам-отличникам, чьи родители имеют группу инвалидности. По ее мнению, инициатива улучшит материальное состояние студентов. Кроме того, рост стипендии положительно повлияет на качество образования.

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Выплачивать стипендию студентам, вступившим в брак во время обучения и имеющим несовершеннолетнего ребенка, предложили депутаты от фракции ЛДПР. Соответствующие изменения призвали внести в закон «Об образовании». Выплата подлежит назначению вне зависимости от формы обучения студентов.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о предоставлении женатым студентам жилья для совместного проживания. Авторами инициативы также выступили депутаты от фракции ЛДПР. Речь идет о студентах очной и заочной форм обучения, вступивших в брак во время учебы в вузе.

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      Марина Совина
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