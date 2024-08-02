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18:41, 2 августа 2024Бывший СССР

В Грузии пересмотрят дело Саакашвили

Суд Грузии пересмотрит дело Саакашвили о незаконном пересечении границы

Фото: Ираклий Геденидзе / POOL / ТАСС

Суд Грузии пересмотрит дело экс-президента республики Михаила Саакашвили о незаконном пересечении границы из-за смены судьи. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Сообщается, что судья Михаил Джинджолия удовлетворил ходатайство прокуратуры о пересмотре улик по этому делу заново. Как отметил прокурор, из-за смены судьи и повторного допроса свидетелей есть угроза оказания давления на последних.

Кроме того, судья по ходатайству прокуратуры назначил Саакашвили заключение в качестве меры пресечения.

Ранее Саакашвили призвал сторонников готовиться к уличным протестам после парламентских выборов, которые пройдут осенью. По его словам, власти страны сфальсифицируют результаты выборов, после чего оппозиция должна выйти на уличные протесты.

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      Александр Курбатов
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