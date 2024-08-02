Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:51, 2 августа 2024Бывший СССР

В Херсоне заявили о повреждении энергетического объекта

Глава ГВА Херсона Мрочко: в городе был поврежден энергетический объект

Фото: Leo Correa / AP

В подконтрольном украинским властям Херсоне был поврежден энергетический объект. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко.

По его данным, в результате в некоторых местах пропало электричество на несколько минут. При этом часть Центрального и Днепровского районов Херсона были обесточены до 05:00.

«Утром энергетики задействовали резервные линии. Сейчас электроснабжение в городе полностью восстановлено, но аварийные работы продолжаются», — сообщил Мрочко. Он также призвал городских жителей экономно потреблять электроэнергию.

В ночь на среду, 31 июля, взрывы прогремели в Черниговской области Украины. Кроме того, как сообщал телеканал ТСН, они прозвучали в Житомирской области и подконтрольном Киеву городе Херсоне.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц назвал трудным решение освободить разведчика Красикова. Почему Германия все же согласилась на обмен?

      В российском городе переработали десятки тонн старых шин

      ВС России взяли под огневой контроль транспортный узел ВСУ в ДНР

      Россиянам раскрыли способ спастись от мошенников при сдаче квартиры в аренду

      Пленный солдат ВСУ рассказал о 30 случаях дезертирства

      В российском городе две женщины с ножом расправились с мужчиной и скинули его со стены

      Захарова предупредила о фейке с Байденом и невидимым Навальным

      Раскрыт единственный способ предотвратить климатический кризис

      53-летняя ведущая снялась в откровенном наряде на яхте

      Дженнифер Лопес и Бен Аффлек окончательно подготовили документы на развод

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше