В Херсоне заявили о повреждении энергетического объекта

Глава ГВА Херсона Мрочко: в городе был поврежден энергетический объект

В подконтрольном украинским властям Херсоне был поврежден энергетический объект. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко.

По его данным, в результате в некоторых местах пропало электричество на несколько минут. При этом часть Центрального и Днепровского районов Херсона были обесточены до 05:00.

«Утром энергетики задействовали резервные линии. Сейчас электроснабжение в городе полностью восстановлено, но аварийные работы продолжаются», — сообщил Мрочко. Он также призвал городских жителей экономно потреблять электроэнергию.

В ночь на среду, 31 июля, взрывы прогремели в Черниговской области Украины. Кроме того, как сообщал телеканал ТСН, они прозвучали в Житомирской области и подконтрольном Киеву городе Херсоне.