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14:17, 2 августа 2024Россия

В Казани подростки выпили самодельный алкогольный коктейль и впали в кому

В Казани подростки впали в кому, они выпили спирт неизвестного происхождения

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В столице Татарстана подростки впали в кому после того, как выписи самодельный алкогольный коктейль. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Казани».

Двое мальчиков гуляли по одному из городских торговых центров с 17-летним другом. Он предложил им выпить разливной алкогольный напиток. Друзья развели его газировкой и вскоре после употребления почувствовали себя плохо.

В коме несовершеннолетние провели несколько дней. В первый день августа одного из них выписали из больницы.

Ранее похожий случай произошел в Забайкалье. Там сразу шесть девушек отравились алкоголем, которым их угощали на вечеринке, приуроченной к 8 Марта.

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      Алан Босиков
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