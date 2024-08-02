В Казани подростки выпили самодельный алкогольный коктейль и впали в кому

В Казани подростки впали в кому, они выпили спирт неизвестного происхождения

В столице Татарстана подростки впали в кому после того, как выписи самодельный алкогольный коктейль. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Казани».

Двое мальчиков гуляли по одному из городских торговых центров с 17-летним другом. Он предложил им выпить разливной алкогольный напиток. Друзья развели его газировкой и вскоре после употребления почувствовали себя плохо.

В коме несовершеннолетние провели несколько дней. В первый день августа одного из них выписали из больницы.

Ранее похожий случай произошел в Забайкалье. Там сразу шесть девушек отравились алкоголем, которым их угощали на вечеринке, приуроченной к 8 Марта.