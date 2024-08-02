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13:02, 2 августа 2024Мир

В Кремле рассказали о внутренней кухне переговоров по обмену заключенными

Песков: внутренняя кухня переговоров не может быть публичной

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Внутренняя кухня переговоров по масштабному обмену заключенными между Россией и странами Запада не может быть публичной. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Вся внутренняя кухня переговоров России и других стран об свершенном обмене заключенными не может быть публичной», — отметил представитель Кремля.

Песков рассказал, что переговоры велись между ФСБ и ЦРУ. Он подчеркнул, что это была «основная линия», по которой достигались договоренности по обмену.

1 августа в Анкаре состоялся масштабный обмен заключенными между Россией, США и несколькими европейскими странами. Переговоры проходили тайно в течение нескольких месяцев.

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      Дарья Устьянцева
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