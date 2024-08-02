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14:28, 2 августа 2024Бывший СССР

В Кремле рассказали о звонке Путина Лукашенко с благодарностью за помощь в обмене

Песков: Путин позвонил Лукашенко и поблагодарил за помощь в обмене
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин позвонил белорусскому лидеру Александру Лукашенко и поблагодарил за помощь в организации обмена заключенными. О звонке главы российского государства с благодарностью рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Владимир Путин позвонил президенту Белоруссии Александру Лукашенко и лично поблагодарил президента и белорусскую сторону за содействие и сотрудничество при организации обмена», — заявил пресс-секретарь президента России.

В чем именно состояла роль Минска, в Кремле не уточнили.

Ранее Лукашенко рассказал, что подготовка масштабного обмена заключенными велась по линии спецслужб. По его словам, дипломаты к его организации «даже не привлекались».

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      Глеб Палехов
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