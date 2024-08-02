В Кремле рассказали о звонке Путина Лукашенко с благодарностью за помощь в обмене

Президент России Владимир Путин позвонил белорусскому лидеру Александру Лукашенко и поблагодарил за помощь в организации обмена заключенными. О звонке главы российского государства с благодарностью рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Владимир Путин позвонил президенту Белоруссии Александру Лукашенко и лично поблагодарил президента и белорусскую сторону за содействие и сотрудничество при организации обмена», — заявил пресс-секретарь президента России.
В чем именно состояла роль Минска, в Кремле не уточнили.
Ранее Лукашенко рассказал, что подготовка масштабного обмена заключенными велась по линии спецслужб. По его словам, дипломаты к его организации «даже не привлекались».