Лукашенко раскрыл детали обмена заключенными

Президент Белоруссии Лукашенко: обмен заключенными организовали спецслужбы

Масштабный обмен заключенными между Россией, США и несколькими европейскими странами был организован по линии спецслужб. Детали раскрыл президент Белоруссии Александр Лукашенко, цитирует «СБ. Беларусь сегодня».

Лидер республики подчеркнул, что дипломаты даже не привлекались к организации обмена. По его словам, Минск оказал посильное содействие.

Обмен заключенными прошел 1 августа в Анкаре. Переговоры велись тайно несколько месяцев. В числе прочих обменяли журналиста WSJ Эвана Гершковича, бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, политиков Илью Яшина и Владимира Кара-Мурзу (оба признаны в России иноагентами).

В тот же день Россия поблагодарила Лукашенко за помилование осужденного гражданина Германии Рико Кригера. В Кремле назвали такое решение президента Белоруссии жестом доброй воли.