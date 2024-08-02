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11:37, 2 августа 2024Бывший СССР

Лукашенко раскрыл детали обмена заключенными

Президент Белоруссии Лукашенко: обмен заключенными организовали спецслужбы

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Масштабный обмен заключенными между Россией, США и несколькими европейскими странами был организован по линии спецслужб. Детали раскрыл президент Белоруссии Александр Лукашенко, цитирует «СБ. Беларусь сегодня».

Лидер республики подчеркнул, что дипломаты даже не привлекались к организации обмена. По его словам, Минск оказал посильное содействие.

Обмен заключенными прошел 1 августа в Анкаре. Переговоры велись тайно несколько месяцев. В числе прочих обменяли журналиста WSJ Эвана Гершковича, бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, политиков Илью Яшина и Владимира Кара-Мурзу (оба признаны в России иноагентами).

В тот же день Россия поблагодарила Лукашенко за помилование осужденного гражданина Германии Рико Кригера. В Кремле назвали такое решение президента Белоруссии жестом доброй воли.

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      Кристина Есикова
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