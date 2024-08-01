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20:16, 1 августа 2024Бывший СССР

Россия поблагодарила Лукашенко за помилование осужденного немца

Кремль: Россия благодарна Лукашенко за помилование осужденного немца Кригера
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Россия благодарна президенту Белоруссии Александру Лукашенко за помилование осужденного гражданина Германии Рико Кригера. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Российская сторона благодарна президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко за жест доброй воли», — сказано в заявлении.

Кригера приговорили к высшей мере наказания в Белоруссии 22 июля. Сообщалось, что по заданию Службы безопасности Украины он фотографировал воинскую часть и пусковые установки «Искандер» в Осиповичах. 30 июля Лукашенко принял решение о помиловании немца.

Ранее стало известно, что в Турции прошел один из самых крупных за последние годы обменов заключенными, в котором участвовали 26 человек и семь стран: Россия, США, Германия, Польша, Словения, Норвегия и Белоруссия.

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      Кристина Есикова
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