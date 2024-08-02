Экс-советник НАТО: Россия чрезвычайно сильна в умении адаптироваться на поле боя

Армия России имеет серьезное преимущество над Вооруженными силами Украины (ВСУ) из-за хорошей адаптации к текущим реалиям на полях сражений. Об этом в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive рассказал бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо.

«Российские войска просто адаптировали общую структуру к новым реалиям на местах, и они делают это постоянно, и именно в этом они чрезвычайно сильны и сильнее Украины, и по этой причине, на самом деле, ВСУ проигрывают сейчас», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что ВСУ сейчас испытывают серьезную нехватку техники и живой силы. Бо добавил, что Киев не может решить эту проблему в связи с отсутствием необходимой программы обеспечения и системы управления.

Ранее экс-советник Пентагона, подполковник американских вооруженных сил в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Россия и ее президент Владимир Путин готовы дать симметричный ответ США за экспансию НАТО к рубежам страны. Он также добавил, что Вашингтон продолжает терять контроль над ситуацией в мире.

