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17:51, 2 августа 2024Мир

В США заявили о готовности России дать симметричный ответ на экспансию НАТО

Подполковник Макгрегор: Россия готова дать симметричный ответ НАТО на экспансию

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Россия и ее президент Владимир Путин готовы дать симметричный ответ США за экспансию НАТО к рубежам страны. Об этом заявил экс-советник Пентагона, подполковник американских вооруженных сил в отставке Дуглас Макгрегор в разговоре с журналисткой Натали Брунелль.

«Путин говорит: "То, что вы делаете с нами, мы можем сделать с вами". Он предупредил нас, сказав: "Если вы хотите зайти на Украину, в Казахстан, Узбекистан, Монголию или любую другую страну и навредить нам, мы ответим вам тем же в Мексике. У нас есть наши старые друзья на Кубе и в Венесуэле», — рассказал военный аналитик.

По его словам, Соединенные Штаты испытывают дефицит ресурсов и все более неспособны контролировать ситуацию в мире.

Ранее полковник французской армии в отставке Мишель Гойя заявил, что отправка 27 июля Россией кораблей на Кубу говорит о том, что Россия предлагает альтернативу отношениям с США и их лидерству. Он подчеркнул, что Москва восстанавливает отношения со странами, на территории которых СССР размещал свои военные базы.

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      Максим Габриелян
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