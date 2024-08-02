Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:41, 2 августа 2024Мир

В обмене заключенными между Россией и США увидели надежду на шаги к миру на Украине

Экс-советник госсекретаря США заявил о надежде на шаги Запада к миру на Украине

Фото: Kaylee Greenlee Beal / Reuters

Крупный обмен заключенными между Россией и США дает основания рассуждать о возможности начала движения Запада к миру на Украине. Об этом заявил в разговоре с ТАСС экс-руководитель аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон.

«Между тем нынешний масштабный обмен заключенными давно назрел. Такие события регулярно имели место в годы холодной войны и проходили тогда как по маслу», — сказал он. По данным собеседника агентства, президент РФ Владимир Путин всегда выступал за такие обмены заключенными.

Уилкерсон также допустил, что власти Киева «тащат к алтарю» руководство ЕС и США. В то же время он отметил, что Вашингтон противится прекращению огня и мирным переговорам. Уилкерсон выразил надежду, что Запад продвинется в данном направлении.

1 августа в аэропорту Анкары состоялся крупнейший со времен окончания холодной войны обмен заключенными между Россией, США и рядом европейских стран. Среди обменянных также были журналист Эван Гершкович, политики Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза (оба включены Минюстом России в реестр иноагентов).

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Туареги назвали число погибших бойцов ЧВК «Вагнер»

      Спецслужба знала о неизвестном на крыше до покушения на Трампа

      Кинотеатр в центре Москвы эвакуировали

      Российские военные уничтожили обстреливавшую Белгородскую область установку ВСУ

      Слова Лебедева о «Матерях Беслана» назвали грязными и кощунственными

      Суд арестовал сенатора Савельева

      В обмене заключенными между Россией и США увидели надежду на шаги к миру на Украине

      Яшин заявил о желании вернуться в Россию

      Экс-агент ЦРУ рассказал об опасной игре США у границ России

      Настасья Самбурская похвасталась фигурой в откровенном купальнике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше