Крупный обмен заключенными между Россией и США дает основания рассуждать о возможности начала движения Запада к миру на Украине. Об этом заявил в разговоре с ТАСС экс-руководитель аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон.
«Между тем нынешний масштабный обмен заключенными давно назрел. Такие события регулярно имели место в годы холодной войны и проходили тогда как по маслу», — сказал он. По данным собеседника агентства, президент РФ Владимир Путин всегда выступал за такие обмены заключенными.
Уилкерсон также допустил, что власти Киева «тащат к алтарю» руководство ЕС и США. В то же время он отметил, что Вашингтон противится прекращению огня и мирным переговорам. Уилкерсон выразил надежду, что Запад продвинется в данном направлении.
1 августа в аэропорту Анкары состоялся крупнейший со времен окончания холодной войны обмен заключенными между Россией, США и рядом европейских стран. Среди обменянных также были журналист Эван Гершкович, политики Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза (оба включены Минюстом России в реестр иноагентов).