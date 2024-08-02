В обмене заключенными между Россией и США увидели надежду на шаги к миру на Украине

Экс-советник госсекретаря США заявил о надежде на шаги Запада к миру на Украине

Крупный обмен заключенными между Россией и США дает основания рассуждать о возможности начала движения Запада к миру на Украине. Об этом заявил в разговоре с ТАСС экс-руководитель аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон.

«Между тем нынешний масштабный обмен заключенными давно назрел. Такие события регулярно имели место в годы холодной войны и проходили тогда как по маслу», — сказал он. По данным собеседника агентства, президент РФ Владимир Путин всегда выступал за такие обмены заключенными.

Уилкерсон также допустил, что власти Киева «тащат к алтарю» руководство ЕС и США. В то же время он отметил, что Вашингтон противится прекращению огня и мирным переговорам. Уилкерсон выразил надежду, что Запад продвинется в данном направлении.

1 августа в аэропорту Анкары состоялся крупнейший со времен окончания холодной войны обмен заключенными между Россией, США и рядом европейских стран. Среди обменянных также были журналист Эван Гершкович, политики Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза (оба включены Минюстом России в реестр иноагентов).