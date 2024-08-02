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13:56, 2 августа 2024Интернет и СМИ

Гершкович перед освобождением из российской тюрьмы обратился к Путину с просьбой. О чем он написал президенту?

Песков: Кремль рассмотрит заявку репортера Гершковича на интервью с Путиным

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Репортер газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович, осужденный в России за шпионаж и освобожденный в рамках масштабного обмена заключенными, обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой в прошении о помиловании. Документ был составлен на русском языке, который, как пишет издание, журналист отточил за время отбывания наказания.

Гершкович попросил президента России об интервью

В материале издания о подробностях освобождения журналиста говорится, что Гершковичу позволили забрать с собой бумаги и письма, которые он писал в заключении. В их числе материалы для книги, над которой он работал в тюрьме.

Гершкович также должен был выполнить еще один пункт протокола: написать официальное прошение о помиловании на имя президента России. Документ включал в себя также пустой бланк, который заключенный мог заполнить при желании или оставить пустым.

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Репортер WSJ, работавший над улучшением русского языка в течение 16 месяцев тюремного заключения, заполнил эту страницу. В последней строке он спросил, будет ли готов президент России дать ему интервью.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя просьбу Гершковича, сказал, что Кремль готов рассмотреть такую заявку. «Поступит такая заявка — будем рассматривать. Если президент посчитает необходимым дать интервью зарубежным СМИ, он это сделает», — заявил он.

Мать Гершковича рассказала о процессе переговоров

Мать журналиста Элла Милман в интервью WSJ рассказала, что догадалась о том, что переговоры об обмене заключенными прошли успешно, когда процесс над Гершковичем ускорился.

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Судебное разбирательство по делу репортера началось 26 июня этого года и проходило в закрытом режиме. Состоялось всего два заседания: 26 июня и 18 июля. Прения сторон прошли 19 июля, тогда же суд и вынес приговор — журналист получил 16 лет колонии по обвинению в шпионаже.

В декабре прошлого года президент России в интервью Такеру Карлсону заявил, что власти России и США ведут непростой диалог по обмену заключенными. Глава государства тогда допускал обмен Гершковича при условии, что партнеры будут вести ответные действия.

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