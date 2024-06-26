Начался суд над американским журналистом Гершковичем по делу о шпионаже

В Екатеринбурге начался суд над журналистом Гершковичем по делу о шпионаже

В Свердловском областном суде в Екатеринбурге начались слушания по уголовному делу гражданина США Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Проводится первое заседание по существу. Рассмотрение дела будет идти в закрытом режиме. Согласно закону, на слушаниях прокурор, представляющий государственное обвинение, огласит фабулу дела.

По версии следствия, журналист американской газеты The Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года приехал в Екатеринбург для сбора секретной информации о деятельности оборонного предприятия «Уралвагонзавод». Его интересовали данные по выпуску и ремонту военной техники.

17 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты между Москвой и Вашингтоном по делу Гершковича должны проходить в тишине и информации по данным процессам не будет. «Такие контакты есть. (...) Они идут и должны дальше вестись в полной информационной тишине. (...) Никаких анонсов, никаких заявлений, никакой информации на этот счет представлено быть не может», — рассказал представитель Кремля.