Суд над журналистом Гершковичем по делу о шпионаже в России перенесли

Суд над журналистом Гершковичем по делу о шпионаже продолжится 13 августа

Начало событий в новости Начался суд над американским журналистом Гершковичем по делу о шпионаже

Свердловский областной суд назначил на 13 августа следующее заседание по уголовному делу гражданина США Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости.

На слушания 26 июня в суд прибыли генконсул США Стюарт Уилсон и вице-консул посольства США в России Майкл Дарбинян. В пресс-службе «Ленте.ру» предоставили видео с заседания. На кадрах виден подсудимый Гершкович в стеклянном «аквариуме».

Рассмотрение дела будет проходить в закрытом режиме. По версии следствия, журналист американской газеты The Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года приехал в Екатеринбург для сбора секретной информации о деятельности оборонного предприятия «Уралвагонзавод». Его интересовали данные о выпуске и ремонте военной техники.

17 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты между Москвой и Вашингтоном по делу Гершковича должны проходить в тишине и информации по данным процессам не будет. «Такие контакты есть. (...) Они идут и должны дальше вестись в полной информационной тишине. (...) Никаких анонсов, никаких заявлений, никакой информации на этот счет представлено быть не может», — рассказал представитель Кремля.