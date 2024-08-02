В Кремле заявили о готовности рассмотреть заявку Гершковича на интервью с Путиным

Песков: Кремль готов рассмотреть заявку Гершковича на интервью с Путиным

Кремль готов рассмотреть заявку корреспондента The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича на интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Поступит такая заявка — будем рассматривать. Если президент посчитает необходимым дать интервью зарубежным СМИ, он это сделает», — сказал Песков, комментируя информацию о том, что Гершкович попросил об интервью с российским лидером.

Ранее стало известно, что Гершкович, освобожденный из российской тюрьмы, захотел взять интервью у Путина. Уточнялось, что журналист упомянул о желании побеседовать с президентом, когда заполнял прошение о помиловании.

1 августа в Турции состоялся масштабный обмен заключенными между Россией, США и несколькими европейскими странами.