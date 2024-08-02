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12:20, 2 августа 2024Интернет и СМИ

Освобожденный из российской тюрьмы Гершкович захотел взять интервью у Путина

Освобожденный из российской тюрьмы Гершкович попросил об интервью с Путиным

Фото: Nathan Howard / Reuters

Репортер газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович, освобожденный из российской тюрьмы, захотел взять интервью у президента России Владимира Путина. Об этом сообщает WSJ.

Перед освобождением из тюрьмы Гершкович попросил об интервью с Путиным. Отмечается, что журналист упомянул о желании побеседовать с российским лидером, заполняя прошение о помиловании, которое было адресовано главе государства.

1 августа в Анкаре состоялся масштабный обмен заключенными между Россией, США и несколькими европейскими странами. Переговоры проходили тайно в течение нескольких месяцев. В числе прочих в обмене приняли участие журналист WSJ Эван Гершкович, бывший морской пехотинец США Пол Уилан, политики Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза (оба признаны в России иноагентами).

Помимо этого, стало известно, что Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) также должен был участвовать в обмене заключенными между Россией и странами Запада.

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      Олег Давыдов
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