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14:18, 2 августа 2024Бывший СССР

В Одессе раздались взрывы

Труханов: в Одессе на фоне воздушной тревоги раздались взрывы

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region / Reuters

В Одессе на юге Украины произошли взрывы. Об этом написал мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

«В городе слышны взрывы! Будьте в безопасных местах», — обратился к жителям Одессы Труханов.

Взрывы в Одессе раздались на фоне воздушной тревоги. Она была объявлена в Одесской области в 13:53. Также сирены включились в Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областях.

В каких именно районах Одессы были зафиксированы взрывы, не уточняется. Информация о получивших повреждения объектах также отсутствует.

Ранее стало известно, что в подконтрольном Киеву Херсоне был поврежден энергетический объект. Это подтвердил глава городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко. В результате часть Херсона была обесточена.

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      Екатерина Грищенко
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