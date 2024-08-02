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16:07, 2 августа 2024Бывший СССР

В подполье сообщили об уничтожении двух ЗРК Patriot в Одессе

Лебедев: в Одессе уничтожили два ЗРК Patriot в районе поселка Котовского
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Одессе на юге Украины были уничтожены две системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По информации представителя пророссийского подполья, удар был нанесен по зенитным ракетным комплексам (ЗРК) Patriot ВСУ. Он сообщил, что взрывы раздались в районе поселка Котовского, где располагается воинская часть украинской армии. Лебедев уточнил, что над населенным пунктом появился большой столб дыма.

Днем 2 августа в Одессе раздались взрывы. Они прогремели в городе на фоне воздушной тревоги, объявленной в регионе и еще четырех областях Украины. Информацию о взрывах подтвердил глава города Геннадий Труханов.

Спустя менее часа мэр Одессы сообщил о новом взрыве в городе. Где именно он произошел и какие объекты инфраструктуры получили повреждения, Труханов не раскрыл.

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      Екатерина Грищенко
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