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09:04, 2 августа 2024Бывший СССР

В Раде обвинили Зеленского в воровстве на «Охматдете» и военном кладбище

Нардеп Гончаренко: в воровстве на Охматдете и военном кладбище виноват Зеленский

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский виноват в воровстве на строительстве киевской больницы «Охматдет», военном кладбище в Киевской области и ряде других объектов, а также в коррупции в армии. Украинского лидера в хищении средств обвинил в Telegram народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Кто ворует на "Охматдете"? Не какой-нибудь мелкий чиновник, а Зеленский. Кто ворует в армии? Не какой-нибудь министр, а Зеленский. Кто ворует на кладбище? Не какие-нибудь махинаторы, а Зеленский», — заявил нардеп.

Он пояснил, что президент Украины сконцентрировал в своих руках всю полноту власти и должен нести ответственность за хищение средств.

Ранее Гончаренко призвал отправить в отставку командующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. По его словам, к уголовной ответственности необходимо привлечь экс-командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля.

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      Глеб Палехов
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