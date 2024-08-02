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19:01, 2 августа 2024Россия

В России одобрили выплаты остатков маткапитала

Совфед одобрил выплаты остатков маткапитала россиянам

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Совет Федерации одобрил выплаты остатков материнского капитала россиянам, если они не превышают 10 тысяч рублей, передает ТАСС.

Речь идет о ситуациях, когда после расхода основной части материнского капитала остается небольшая сумма, которую уже не получается потратить.

«В случае распоряжения средствами материнского капитала не в полном объеме лица, получившие сертификат, вправе получить остаток средств материнского капитала, если этот остаток не превышает 10 тысяч рублей, в виде единовременной выплаты», — следует из принятого документа.

С поручением перечислять семьям с детьми неистраченные остатки материнского капитала выступил Президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что людям нужно разрешить использовать оставшиеся деньги. Речь шла о 10 тысячах рублей. При этом политик допустил, что в дальнейшем сумму могут изменить.

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      Елена Торубарова
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