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11:56, 2 августа 2024Экономика

В России рекордно выросло производство парфюмерии

ЦРПТ: выпуск парфюмерной продукции в РФ вырос до 51,6 млн флаконов за полугодие

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В России рекордно выросло производство парфюмерии — в первом полугодии 2024 года было выпущено 51,6 миллиона флаконов. Об этом со ссылкой на данные оператора системы маркировки и прослеживаемости товаров «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) пишет РБК.

В 2023 году объем производства парфюмерной продукции в РФ составил 90,4 миллиона флаконов, в 2022 году — 67,7 миллиона, в 2021-м — 77,9 миллиона. При этом импорт таких товаров за январь-июнь сократился на 10,6 процента, до 26,9 миллиона флаконов.

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Наибольшая доля отечественного производства приходится на туалетную воду — 20,9 миллиона упаковок, прирост в годовом выражении составил 2,5 процента. В других категориях выпуск увеличился более значительно. Сразу на 30,7 процента подскочило производство одеколона (до 5,1 миллиона флаконов), на 29,4 процента — парфюмерной воды (до 13,2 миллиона флаконов), и в 2,5 раза — духов (до 12,4 миллиона флаконов).

За год парфюм в России существенно подорожал. Средняя стоимость парфюмерной воды увеличилась на 14 процентов, до 2,6 тысячи рублей за упаковку. Цена флакона туалетной воды выросла в среднем на 10 процентов, до 1,2 тысячи рублей, духов — на 12,5 процента, до 1,8 тысячи рублей. Купить одеколон можно почти по той же цене, что и год назад — средняя стоимость флакона снизилась с 494 до 490 рублей.

В мае 2024 года 60 процентов россиян заявило об ухудшении качества товаров, заменивших ушедшие с российского рынка бренды. Указывается, что 50 процентов опрошенных оказались не готовы переплачивать за привычные, но подорожавшие товары

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