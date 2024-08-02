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10:44, 2 августа 2024Экономика

В российских видеоиграх и кино увидели экспортный потенциал

РЭЦ: у российских видеоигр и кино есть большой экспортный потенциал

Фото: Arnulf Hettrich / Globallookpress.com

В России увидели большой экспортный потенциал в продукции отечественной креативной индустрии. Об этом в ходе форума «Создано на Дальнем Востоке» заявила руководитель проекта по поддержке экспорта услуг Российского экспортного центра (РЭЦ) Катерина Шубина, ее цитирует ТАСС.

Она отметила, что, несмотря на небольшую долю (менее одного процента) российских креативных отраслей в общем мировом объеме, отечественные анимация, кино, видеоигры и мода могут быть востребованы на зарубежных рынках. При этом кинематограф и анимация могут познакомить иностранных зрителей с российской культурой и являются «инструментом мягкой силы», подчеркнула Шубина.

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Она призвала компании ориентировать свою продукцию не только на внутренний рынок. Руководитель проекта напомнила, что РЭЦ помогает потенциальным экспортерам подобрать подходящий рынок, найти партнеров за рубежом и представить свои товары на международных мероприятиях. Так, основными потребителями российского креативного контента в последний год были Китай, Бразилия и Мексика, рассказала Шубина.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак рассказал, что в России ведется обсуждение идеи создания отечественной игровой приставки. Он отметил также важность создания игр для будущих приставок, чтобы «было во что играть на этих консолях».

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