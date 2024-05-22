В Минпромторге рассказали о создании отечественной игровой приставки

Замглавы Минпромторга Шпак: обсуждение создания игровой приставки ведется

В России ведется обсуждение идеи создания отечественной игровой приставки. Об этом в рамках форума «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) рассказал заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак, его слова приводит ТАСС.

«Дискуссия идет, мы на связи с отраслевым сообществом и собираем обратную связь по тому, кто и какими ресурсами обладает для ее создания», — заявил он. Замглавы Минпромторга заверил, что ведомство выполняет поручение президента.

Шпак отметил также важность создания игр для будущих приставок, чтобы «было во что играть на этих консолях». Он рассказал, что большинство иностранных игр не будут совместимы с отечественным устройством из-за антироссийских санкций, поэтому необходимо не только создавать собственные игры, но и привлекать разработчиков из дружественных стран.

Заместитель министра подчеркнул, что в текущих условиях видеоигры стали одним из инструментов геополитики и воспитания молодежи. «Поэтому это большая, серьезная, комплексная работа. И она на стыке не только Министерства цифрового развития и Министерства промышленности и торговли, но и Министерства культуры, Министерства просвещения», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил создать механизм контроля за рынком видеоигр. В указе главы государства перечислены задачи госполитики в сфере исторического просвещения — в том числе создание механизма государственного и общественного контроля рынка компьютерных игр. Также президент поручил заменить иностранные цифровые платформы российскими.