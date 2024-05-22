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16:47, 22 мая 2024Экономика

В Минпромторге рассказали о создании отечественной игровой приставки

Замглавы Минпромторга Шпак: обсуждение создания игровой приставки ведется

Фото: Marcelo Chello / Globallookpress.com

В России ведется обсуждение идеи создания отечественной игровой приставки. Об этом в рамках форума «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) рассказал заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак, его слова приводит ТАСС.

«Дискуссия идет, мы на связи с отраслевым сообществом и собираем обратную связь по тому, кто и какими ресурсами обладает для ее создания», — заявил он. Замглавы Минпромторга заверил, что ведомство выполняет поручение президента.

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Шпак отметил также важность создания игр для будущих приставок, чтобы «было во что играть на этих консолях». Он рассказал, что большинство иностранных игр не будут совместимы с отечественным устройством из-за антироссийских санкций, поэтому необходимо не только создавать собственные игры, но и привлекать разработчиков из дружественных стран.

Заместитель министра подчеркнул, что в текущих условиях видеоигры стали одним из инструментов геополитики и воспитания молодежи. «Поэтому это большая, серьезная, комплексная работа. И она на стыке не только Министерства цифрового развития и Министерства промышленности и торговли, но и Министерства культуры, Министерства просвещения», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил создать механизм контроля за рынком видеоигр. В указе главы государства перечислены задачи госполитики в сфере исторического просвещения — в том числе создание механизма государственного и общественного контроля рынка компьютерных игр. Также президент поручил заменить иностранные цифровые платформы российскими.

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