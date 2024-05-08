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15:36, 8 мая 2024Наука и техника

Путин поручил контролировать рынок видеоигр

Путин поручил создать механизмы контроля за рынком видеоигр

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поручил создать механизм контроля за рынком видеоигр. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Владимир Путин подписал указ «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения». В нем перечисляются задачи госполитики в сфере исторического просвещения — в том числе создание механизма государственного и общественного контроля рынка компьютерных игр.

В документе уточняется, что механизмы контроля необходимы для исключения искажения исторических событий и роли России в мире. Также президент РФ поручил заменить иностранные цифровые платформы российскими.

Кроме того, из указа следует о необходимости подготовки научно-педагогических кадров и проведения исследований в области истории России, совершенствования системы научной экспертизы издаваемой исторической литературы. Также планируется разработка единой методологии преподавания истории от дошкольного уровня образования до вузовского.

В конце марта президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о налаживании производства игровых приставок и консолей. Срок исполнения поручений установлен президентом до 15 июня.

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      Андрей Ставицкий
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