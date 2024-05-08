Путин поручил контролировать рынок видеоигр

Путин поручил создать механизмы контроля за рынком видеоигр

Президент России Владимир Путин поручил создать механизм контроля за рынком видеоигр. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Владимир Путин подписал указ «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения». В нем перечисляются задачи госполитики в сфере исторического просвещения — в том числе создание механизма государственного и общественного контроля рынка компьютерных игр.

В документе уточняется, что механизмы контроля необходимы для исключения искажения исторических событий и роли России в мире. Также президент РФ поручил заменить иностранные цифровые платформы российскими.

Кроме того, из указа следует о необходимости подготовки научно-педагогических кадров и проведения исследований в области истории России, совершенствования системы научной экспертизы издаваемой исторической литературы. Также планируется разработка единой методологии преподавания истории от дошкольного уровня образования до вузовского.

В конце марта президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о налаживании производства игровых приставок и консолей. Срок исполнения поручений установлен президентом до 15 июня.