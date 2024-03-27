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13:53, 27 марта 2024Наука и техника

Путин поручил наладить производство игровых консолей в России

Путин поручил организовать производство игровых консолей в России

Фото: Jippe Joosten / Unsplash

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о налаживании производства игровых приставок и консолей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей», — говорится в документе по передаче поручений по итогам совещания, состоявшегося 25 января. Также президент России заявил о необходимости создания операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям.

Срок исполнения поручений установлен президентом до 15 июня.

В декабре Путин призвал создавать в РФ видеоигры с учетом традиций и с уважением к истории. Также президент подчеркнул, что видеоиграми увлекается около 60 процентов россиян старше 16 лет, а сама индустрия — очень прибыльный бизнес.

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      Андрей Ставицкий
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