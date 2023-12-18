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18:47, 18 декабря 2023Наука и техника

Путин призвал создавать российские видеоигры с учетом традиций

Путин призвал создавать в РФ видеоигры с учетом традиций и с уважением к истории

Фото: Unsplash

Президент России Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата по профессиональному мастерству высказался об индустрии видеоигр в стране, указав, что РФ входит в пятерку стран мира по числу увлекающихся играми. Его слова приводит ТАСС.

По его оценке, видеоиграми увлекается около 60 процентов россиян старше 16 лет, а сама индустрия — очень прибыльный бизнес, оценивающийся в 177 миллиардов рублей.

При этом Путин заявил, что те компьютерные игры, в которых Россия представлена в негативном свете, наносят колоссальный ущерб стране. В связи с этим он призвал российских разработчиков создавать игры с учетом традиций, с уважением к истории, «бабушкам, дедушкам и к родителям». По его мнению, это создаст мощный фундамент стабильности.

Летом Путин назвал предназначение видеоигр. По его мнению, они должны помогать человеку развиваться, воспитывать в людях общечеловеческие ценности и «не квасной патриотизм». Он подчеркнул, что видеоигры должны быть на стыке искусства и образования.

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      Антон Похиляк
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