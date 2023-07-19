Путин рассказал о патриотизме в видеоиграх

Президент России Путин: компьютерные игры должны помогать человеку развиваться

Президент России Владимир Путин назвал предназначение видеоигр. Слова президента приводит ТАСС.

«Компьютерные игры должны помогать человеку развиваться, воспитывать в людях общечеловеческие ценности и не квасной патриотизм», — заявил глава государства. Об этом президент рассказал на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей».

«То, чем вы занимаетесь, — это не игрушечное дело. Это колоссальный, многомиллиардный бизнес», — отметил Путин, обращаясь к участникам заседания. При это глава государства подчеркнул, что видеоигры должны быть на стыке искусства и образования.

В начале июля представители школы XYZ School попросили россиян назвать лучшие видеоигры. В топ попали Atomic Heart, Resident Evil 4, Hogwarts Legacy, Diablo IV и Horizon Call of the Mountain.