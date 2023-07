XYZ School: геймеры назвали Atomic Heart лучшей игрой первой половины 2023 года

Российские геймеры назвали лучшие видеоигры, вышедшие в первой половине 2023 года. Об этом сообщается в исследовании онлайн-школы в сфере разработки игр XYZ School (входит в холдинг Ultimate Education), с которым ознакомилась редакция «Ленты.ру».

Лучше игрой, по мнению пользователей из России, оказалась Atomic Heart, разработанная отечественной студией Mundfish. Действие тайтла происходит в альтернативном СССР, где страна наладила массовое производство роботов. На втором месте разместили ремейк Resident Evil 4, на третьем — Hogwarts Legacy.

В топ-5 также вошли Diablo IV от Blizzard Entertainment и Horizon Call of the Mountain от Guerrilla Games. По словам специалистов XYZ School, оба тайтла получили одинаковое количество голосов.

В десятку лучших игровых проектов первого полугодия также попали музыкальная игра Hi-Fi Rush, ремейк Dead Space, эксклюзив для Nintendo Switch The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, видеоигра о зомби Dead Island 2 и казуальная инди-игра Only Up!.

