Перечислены худшие портированные на ПК игры

Digital Trends: The Last of Us Part 1 попала в список худших портированных на ПК игр

Авторы портала Digital Trends перечислили самые некачественные портированные на ПК с консолей игры. Об этом сообщается на сайте медиа.

По словам журналистов издания, они собрали самые худшие игры для консолей, оптимизированные для персональных компьютеров. В списке оказалась игры 2015 года Batman Arkham Knight, которую авторы назвали образцом ужасного порта. Тайтл был плохо адаптирован, и его даже на время убрали из продажи.

В топ попала The Last of Us Part 1, которая требовала наличие очень мощного компьютера. «Даже в разрешении 1080 пикселей игра может потреблять 10 гигабайт видеопамяти», — отметили специалисты. Dark Souls: Prepare to Die Edition раскритиковали за то, что игра была привязана к внутреннему разрешению 1024x720 пикселей, которое нельзя изменить.

Fallout: New Vegas оказалась в подборке из-за технических характеристик, которые на позволяли запускать игру на современных машинах. Grand Theft Auto: San Andreas отметили за отсутствие высокой частоты кадров, Resident Evil 4 — поддержки клавиатуры и мыши сразу после выхода тайтла.

Ранее стало известно, что официальный релиз российской игры «Смута» предварительно запланирован на начало 2024 год. Суммарно на проект направили около 490 миллионов рублей.