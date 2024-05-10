В Курской области сбили украинский беспилотник самолетного типа

В Курской области система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«В Курской области работает ПВО. В Медвенском районе сбит украинский БПЛА самолетного типа. Благодарю наших защитников», — указал он.

9 мая в Минобороны рассказали, что средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью.

Попытка атаки со стороны Вооруженных сил Украины была пресечена около 10:40 по московскому времени. Украина пыталась атаковать российский регион c применением БПЛА самолетного типа.

1 мая в небе над Курской областью сбили украинский беспилотный летательный аппарат.