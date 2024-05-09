Еще два украинских беспилотника уничтожили над российским регионом

МО РФ: два украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщает Министерство обороны России.

В ведомстве уточнили, что попытка атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) была пресечена около 10:40 по московскому времени. Украина пыталась атаковать российский регион c применением БПЛА самолетного типа.

Еще два беспилотника ВСУ были уничтожены над Белгородской областью около 9:40 по московскому времени.

Минобороны также доложило, что в ночь на 9 мая в небе над Белгородской областью силами ПВО было сбито 15 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и один беспилотник ВСУ. Еще два БПЛА были уничтожены над территорией Брянской области и три дрона — над Курской областью, добавили в оборонном ведомстве.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате ночной атаки дронов Вооруженных сил Украины на регион восемь человек — семь взрослых и один ребенок — получили ранения.