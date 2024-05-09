Российские военные пресекли очередную атаку ВСУ на российский регион

Минобороны России: средствами ПВО были сбиты два украинских беспилотника

Российские военные пресекли очередную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский регион. Об этом сообщает Минобороны России.

Сообщается, что силами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены два беспилотных летающих аппарата самолетного типа над Белгородской областью.

В ведомстве также сообщили, что атака была совершена в 9:40 по московскому времени.