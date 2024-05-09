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11:00, 9 мая 2024Россия

Российские военные пресекли очередную атаку ВСУ на российский регион

Минобороны России: средствами ПВО были сбиты два украинских беспилотника

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные пресекли очередную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский регион. Об этом сообщает Минобороны России.

Сообщается, что силами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены два беспилотных летающих аппарата самолетного типа над Белгородской областью.

В ведомстве также сообщили, что атака была совершена в 9:40 по московскому времени.

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