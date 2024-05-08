Российские военные пресекли новую атаку ВСУ на российский регион

Минобороны России: средства ПВО сбили в Белгородской области еще один дрон ВСУ

Российские военные пресекли новую атаку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, около 17:20 по московскому времени средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью очередной украинский беспилотник самолетного типа. Другие подробности о попытке атаки про российскому региону в Минобороны не привели.

Это уже третий за час дрон ВСУ, сбитый под Белгородом. Предыдущие две попытки атаки были совершены около 16:40 и 17:00 по московскому времени. Еще четыре дрона сбили между 11:30 и 14:50.