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18:11, 8 мая 2024Россия

Российские военные пресекли новую атаку ВСУ на российский регион

Минобороны России: средства ПВО сбили в Белгородской области еще один дрон ВСУ

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Российские военные пресекли новую атаку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, около 17:20 по московскому времени средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью очередной украинский беспилотник самолетного типа. Другие подробности о попытке атаки про российскому региону в Минобороны не привели.

Это уже третий за час дрон ВСУ, сбитый под Белгородом. Предыдущие две попытки атаки были совершены около 16:40 и 17:00 по московскому времени. Еще четыре дрона сбили между 11:30 и 14:50.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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