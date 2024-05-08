Второй за час украинский беспилотник попытался атаковать Россию

МО России: система ПВО сбила очередной беспилотник ВСУ над территорией России

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила очередной беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны (МО).

По сообщению российского оборонного ведомства, ПВО сработала на территории Белгородской области. Представители МО добавили, что беспилотник был уничтожен около 17:00.

Это второй за час украинский дрон, который был сбит ПВО над территорией региона. Предыдущая попытка атаки была совершена около 16:40.

Президент России Владимир Путин заявил о возможности создать на территории Украины непреодолимую для средств поражения «санитарную зону». Он указал, что эта территория позволит сократить риск атак по российским регионам.