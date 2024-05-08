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17:02, 8 мая 2024Россия

В российском регионе сработала система ПВО

МО России: система ПВО сбила украинский дрон в небе над Белгородской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: РИА Новости

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

Как сообщили в оборонном ведомстве, ПВО уничтожила дрон самолетного типа, запущенный с территории Украины. Военные уточнили, что дрон был сбит около 16:40 по московскому времени.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку (...) по объектам на территории Российской Федерации», — подытожили в МО.

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      Марк Леонов
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