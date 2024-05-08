В российском регионе сработала система ПВО
МО России: система ПВО сбила украинский дрон в небе над Белгородской областьюСюжетРабота систем ПВО:
В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.
Как сообщили в оборонном ведомстве, ПВО уничтожила дрон самолетного типа, запущенный с территории Украины. Военные уточнили, что дрон был сбит около 16:40 по московскому времени.
«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку (...) по объектам на территории Российской Федерации», — подытожили в МО.
Материалы по теме:
Украинские беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан. По каким объектам пытались ударить ВСУ?
2 апреля 2024
«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
19 марта 2024
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
18 марта 2024
Президент России Владимир Путин заявил о возможности создать на территории Украины непреодолимую для средств поражения «санитарную зону». Он указал, что эта территория позволит сократить риск атак по российским регионам.