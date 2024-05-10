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23:11, 10 мая 2024Бывший СССР

На Украине указали на грубую ошибку ВСУ

Бортник: Украина прозевала момент, когда бойцов ВСУ было больше, чем военных РФ

Фото: Presidential Office of Ukraine / ThePresidentialOfficeUkraine / Global Look Press

Украина «прозевала» тот момент, когда военных ВСУ было больше, чем задействованных в конфликт российских бойцов. Об этом рассказал политолог Руслан Бортник в эфире Youtube-канала «ПолитЭксперт».

По словам эксперта, украинские военные не смогли воспользоваться ситуацией до того, как ВСУ потеряла перевес в численности, и это в конечном итоге привело к отступлению Украины.

Бортник отметил, что можно наблюдать «медленное отступление украинских подразделений по многим направлениям».

«Есть субъективная и объективная причины. Объективная — несистемность и недостаточное качество западной поддержки. И субъективная причина — мы прозевали момент, когда необходимо было быстрее проводить мобилизацию», — подчеркнул политолог.

Запад выложил в конфликте практически все, что у него было, но даже техникой НАТО Украина не может воспользоваться в полной мере из-за недостатка личного состава, резюмировал Бортник.

Ранее издание Newsweek Polska написало, что Украина недооценила важность строительства оборонительных укреплений. Как отметили эксперты, российские войска заняли населенный пункт Очеретино сразу после того, как ВСУ оставили его. По их словам, армия России продолжает продвигаться вперед.

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      Марина Совина
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