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11:25, 2 августа 2024Силовые структуры

В российском городе две женщины с ножом расправились с мужчиной и скинули его со стены

В Сочи две туристки зарезали мужчину и скинули его с опорной стены

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Сочи, в поселке Вардан, две туристки с ножом расправились с мужчиной и скинули его с опорной стены. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, преступление произошло около пляжа. Свидетели рассказали, что мужчина поссорился с женщинами и поэтому они зарезали его. По словам источника, злоумышленниц обнаружили в течение пары часов. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области 41-летняя местная жительница набросилась с ножом на соседку во время обсуждения отпуска. Обвиняемая пришла в гости к пенсионерке в дом. Женщины обсуждали отпуск хозяйки жилища. В какой-то момент гостья достала нож и ударила потерпевшую в шею.

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      Анна Габай
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