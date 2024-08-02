В российском городе переработали десятки тонн старых шин

В Чебоксарах с начала 2024 года переработано 60,1 тонны старых автомобильных шин

В Чебоксарах с начала 2024 года собрано и направлено на переработку 60,1 тонны старых автомобильных шин, сообщает пресс-служба городской администрации.

Поиском незаконных мест складирования использованных покрышек занимаются управы районов и управляющие компании. Вместе они проверяют дворы домов, парковки, контейнерные площадки и зеленые зоны.

Всего на сбор, транспортировку и обработку покрышек в Чебоксарах направлено 2,2 миллиона рублей. Мероприятия по их поиску проходят в рамках «Года экологической культуры и бережного природопользования».

Ранее посетители фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» переработали 10 тысяч пластиковых крышек, создав из них значки и брелоки. Кроме того, участники фестиваля создали 91 сумку из старых баннеров, сплели 27 экосумок и изготовили 24 открытки из переработанной бумаги.