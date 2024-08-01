Среда обитания
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09:26, 1 августа 2024Среда обитания

Волонтеры переработали тысячи пластиковых крышек в значки и брелоки

В экоцентре на Тавриде в значки и брелоки переработали более 10 тысяч крышек

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Посетители фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» переработали 10 тысяч пластиковых крышек, создав из них значки и брелоки. Об этом сообщила пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

Мастер-класс по сортировке отходов, который включает в себя работу на велошредере и переработку крышек в значки и брелоки, посетила почти тысяча человек. Участники фестиваля также создали 91 сумку из старых баннеров, сплели 27 экосумок и изготовили 24 открытки из переработанной бумаги.

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, на экофестивале посетители смогли на наглядных примерах увидеть, как работает экономика замкнутого цикла. Переработанные на фестивале пластиковые крышки не только не попали на полигон, но и стали инструментом экопросвещения, добавил он.

Ранее в Кисловодске решили создать арт-объекты из собранного в рамках субботника мусора. Объекты стали экспозицией для галереи под открытом небом «Вторичка».

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      Мария Черкасова
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