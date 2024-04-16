Среда обитания
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11:40, 16 апреля 2024Среда обитания

В российском городе создадут арт-объекты из мусора

В Кисловодске после субботника создадут арт-объекты из отходов

Фото: Ariungoo Batzorig / Unsplash

В Кисловодске откроется экогалерея под открытым небом «Вторичка», на которой выставят арт-объекты из мусора. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Для инсталляций и картин будут использовать отходы, собранные во время субботника, — крупный мусор оставят как есть, а мелкий переработают. Площадкой для галереи станет зеленый массив недалеко от Кисловодской городской больницы.

Проект стартует 21 апреля. Отходы для арт-резиденции соберут на общегородском субботнике при поддержке федерального проекта «Чистая страна», который реализуется в рамках нацпроекта «Экология».

По словам главы Кисловодска Евгения Моисеева, арт-объекты создадут профессиональные художники, работы которых были представлены на выставке в Новой Третьяковке в Москве, а также в музее современного искусства в Санкт-Петербурге.

Ранее в Казани экологический стартап «ВерниВГрунт» отчитался о сборе 3,33 тысячи килограммов органического сырья за 2023 год. Компания занимается сбором отходов фруктов и овощей, косточек и яичной скорлупы.

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      Мария Черкасова
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