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08:02, 2 августа 2024Россия

В российском городе загорелся деревянный многоквартирный дом и попал на видео

В Иркутске очевидцы сняли на видео пожар в деревянном многоквартирном доме

В Иркутске загорелся деревянный многоквартирный дом, очевидцы сняли пожар на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

ЧП произошло по адресу улица Мухиной, 30. Для тушения возгорания прибыли два пожарных подразделения.

На кадрах можно увидеть пламя, вырывающееся из окна на первом этаже. От места пожара поднимается черный столб дыма. Также на видео попали пожарные, занимающиеся тушением возгорания. На данный момент информации о пострадавших нет.

Накануне в Омске начался пожар на территории нефтезавода. Возгорание началось на установке АВТ-10. Площадь пожара достигла 300 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Омской области, на тушение возгорания отправлены все силы предприятия и сотрудники ведомства.

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      Никита Абрамов
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