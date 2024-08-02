В российском регионе произошло покушение на главу одной из крупнейших агрокомпаний

В Краснодарском крае произошло покушение на главу агрокомпании «Незамаевское»

В Краснодарском крае произошло покушение на 46-летнего главу агрокомпании «Незамаевское». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в ночь с 30 июня на 1 июля предпринимателя пытались подорвать во дворе его дома. В результате пострадали стена и стеклопакет входной двери. Правоохранители нашли на месте два спусковых рычага и фрагменты оболочки гранаты.

Мужчина заявил, что ранее не получал угроз и никого не подозревает. Следователи возбудили уголовное дело по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

Ранее в Тамбове совершили покушение на 61-летнего бизнесмена и бывшего заместителя председателя Тамбовской областной думы Андрея Попова.