В российском регионе сработала система ПВО

Минобороны России отчиталось о работе системы ПВО в Белгородской области

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По их данным, около 07:00 была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать объекты на территории России с помощью беспилотника самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что местные жители пострадали при массовом налете украинских беспилотников на регион. «Один дрон атаковал пассажирский автобус в городе Шебекино. Пострадали водитель и пассажир», — написал он.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.