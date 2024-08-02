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08:25, 2 августа 2024Россия

В российском регионе сработала система ПВО

Минобороны России отчиталось о работе системы ПВО в Белгородской области

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По их данным, около 07:00 была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать объекты на территории России с помощью беспилотника самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

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Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что местные жители пострадали при массовом налете украинских беспилотников на регион. «Один дрон атаковал пассажирский автобус в городе Шебекино. Пострадали водитель и пассажир», — написал он.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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