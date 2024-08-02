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18:33, 2 августа 2024Моя страна

В российском заповеднике прыгучие козлята попали в объектив фотоловушки

В Красноярском крае прыгучие козлята попали в объектив фотоловушки

В Красноярском крае прыгучие козлята попали в объектив фотоловушки. Соответствующее видео публикует Саяно-Шушенский заповедник во «ВКонтакте».

На размещенных кадрах запечатлены два детеныша сибирского горного козла. Они активно играют друг с другом, хвастаются своей ловкостью, а также прыгают по небольшим скалам как акробаты.

Ранее в объектив фотоловушки Саяно-Шушенского заповедника попало семейство снежных барсов. Тогда камера запечатлела молодую самку Клепу с двумя подросшими котятами. Она учила своих детенышей оставлять задиры на деревьях, но они воспринимали уроки матери как игру.

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      Мария Винар
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