В российском заповеднике прыгучие козлята попали в объектив фотоловушки

В Красноярском крае прыгучие козлята попали в объектив фотоловушки

В Красноярском крае прыгучие козлята попали в объектив фотоловушки. Соответствующее видео публикует Саяно-Шушенский заповедник во «ВКонтакте».

На размещенных кадрах запечатлены два детеныша сибирского горного козла. Они активно играют друг с другом, хвастаются своей ловкостью, а также прыгают по небольшим скалам как акробаты.

Ранее в объектив фотоловушки Саяно-Шушенского заповедника попало семейство снежных барсов. Тогда камера запечатлела молодую самку Клепу с двумя подросшими котятами. Она учила своих детенышей оставлять задиры на деревьях, но они воспринимали уроки матери как игру.